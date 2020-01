Un nuovo modello di vela solare è stata testato in laboratorio

Le dimensioni dell'Universo - come ben sanno tutti - sono notevoli. Perfino l'esplorazione della nostra galassia potrebbe sembrare impossibile da intraprendere. L'esplorazione a "lungo raggio" dello spazio è l'obiettivo futuro degli scienziati, e per farlo intendono utilizzare (tra le tante cose) una tecnologia ancora agli inizi: la vela solare.

Si tratta, in sintesi, di vele leggere che possono accelerare lentamente, ma per un tempo molto più lungo, catturando la luce dal Sole o utilizzando enormi fasci di laser dalla Terra (l'idea dietro al progetto Breakthrough Starshot). I ricercatori hanno ora introdotto un nuovo design testato in laboratorio per una vela leggera guidata dai raggi laser che può auto-stabilizzarsi ed essere guidata attraverso il nostro Sistema Solare.

Con un laser abbastanza potente, si può allontanare una vela solare dalla Terra, ma il minimo disallineamento tra la vela e il raggio laser potrebbe far perdere il controllo del veicolo spaziale. Il nuovo design degli scienziati, infatti, riduce queste possibilità di disallineamento cambiando il materiale utilizzato per convertire il laser in entrata in spinta.

La maggior parte dei progetti di questo tipo riflette semplicemente la luce per ottenere una spinta, questo nuovo design utilizza tuttavia un processo noto come diffrazione che piega la luce in entrata per generare anche una forza laterale. I ricercatori hanno costruito e testato con successo un prototipo di un centimetro nel loro laboratorio, secondo quanto riportato un articolo pubblicato su Physical Review Letters a dicembre.

L'utilizzo di questa tecnologia è ancora agli inizi, ma vengono condotti sempre più esperimenti e prove sul campo.