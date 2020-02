Come estrarre informazioni da un singolo grano di polvere lunare

Gli scienziati dell'Università di Chicago, hanno trovato un nuovo modo per analizzare un minuscolo granello di polvere lunare. La tecnica, chiamata "atom probe tomography" (ATP), permette di osservare ogni atomo ad alta risoluzione. La polvere è stata portata via durante l'ultima missione Apollo.

Lo studio della Luna continua, non saranno solo le missioni Artemis ma anche sulla Terra si continua a cercare di capire i misteri del nostro satellite.

"Cinquant'anni fa, nessuno immaginava che qualcuno potesse analizzare un campione con questa tecnica, e soltanto usando un piccolo granello," dice il geofisico Philipp Heck, dell'Università di Chicago. "Migliaia di questi grani possono essere trovati sui guanti di un astronauta, e sarebbe una quantità sufficiente per un grande studio."

È assolutamente incredibile che qualcosa di così piccolo, possa contenere così tante informazioni. L'ATP è una tecnica straordinaria, talmente sensibile da permettere un'analisi, atomo per atomo. L'immagine 3D così ottenuta è estremamente dettagliata.

"Possiamo utilizzare l'espressione nanocarpenteria," spiega Heck. "Come un carpentiere modella il legno, noi possiamo farlo ai minerali in scala nanoscopica."

Utilizzando un laser, i ricercatori hanno tolto via i singoli atomi, misurando come volano e come colpiscono la piastra di un rilevatore. Gli elementi si staccano dalla polvere con tassi differenti e questo ha permesso agli scienziati di determinare la composizione e l'organizzazione degli atomi.

Per la prima volta gli scienziati sono stati in grado di vedere sia i tipi di atomi che la loro esatta locazione sul piccolo grano di polvere lunare. La cosa migliore è che è stato sottratto soltanto un piccolo strato di materiale e quindi il campione originale è ancora intatto.

Il risultato ha già convinto la NASA ha finanziare uno studio di tre anni sulla polvere lunare, utilizzando la tecnica APT per calcolare i livelli di acqua presenti sulla Luna.