Un nuovo monolite è comparso in Italia: questa volta in Alto Adige

Nonostante il mistero dei monoliti non sia più un mistero (così come vi abbiamo già raccontato), queste strutture continuano a comparire in nuovi luoghi del mondo e adesso tocca (per la seconda volta) all'Italia. Una nuova colonna metallica è stata trovata, infatti, in Alto Adige tra i vigneti di Baron Longo.

Il primo avvistamento del misterioso monolite risale all'8 novembre, nello Utah, ed è stata trovata da un ricercatore e dal suo elicotterista che si trovavano sulla zona per studiare la rara popolazione delle pecore delle montagne rocciose. La struttura è svanita nel nulla solo pochi giorni dopo, nonostante il luogo non sia stato divulgato al pubblico.

La seconda apparizione del monolite è accaduta in Romania; era differente dal primo a causa del materiale metallico che lo componeva ma della stessa dimensione. Da qui in poi, gli avvistamenti si sono moltiplicati: dalla Gran Bretagna, alla California fino a passare per l'Italia, tutti luoghi in cui le persone riportano di aver avvistato queste colonne.

Dietro queste apparizioni potrebbe esserci un piccolo gruppo di artisti noto come "The Most Famous Artist" che ha apparentemente rivendicato la responsabilità del collocamento dei monoliti sulla loro pagina Instagram. Inoltre, come se non bastasse, sui loro profili ufficiali hanno anche mostrato un'immagine sulla lavorazione di un monolite.

Le prove sembrano essere schiaccianti. Saranno davvero loro?