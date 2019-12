Un nuovo motore stellare potrebbe spostare l'intero sistema solare

Tra le varie ipotesi di megastrutture nello spazio, la più affascinante rimane quella del motore stellare: uno strano congegno pensato per spostare l'intero sistema solare. Una nuova ricerca propone un'idea per realizzare quella che sembrava una fantasia da fantascienze o poco più. Questo video di Kurzgesagt spiega il funzionamento del motore.

Il nome del motore è: Caplan Thruster, dal nome del suo inventore l'astrofisico Matthew Caplan dell'Illinois State University. Questo marchingegno vorrebbe utilizzare l'energia del Sole per spinge la stella attraverso la galassia e oltre.

La vera domanda è perché dovremmo avere bisogno di un macchinario del genere. L'Universo è in costante movimento e l'intero sistema solare ruota intorno alla galassia; nel suo percorso attraverso il cosmo, la Terra potrebbe trovarsi lungo il percorso di un asteroide enorme, più grande della cometa Borisov, o di una supernova, e in quel caso spostare tutto il sistema solare potrebbe essere la migliore opzione a nostra disposizione.

Grazie alle tecnologie moderne, possiamo prevedere queste catastrofi con milioni di anni d'anticipo. Questo potrebbe darci il tempo sufficiente per sviluppare il motore stellare che è stato ipotizzato.

Il principio del Caplan Thruster è quello di utilizzare un campo magnetico per raccogliere idrogeno ed elio dal vento solare, ed utilizzarlo come carburante. Questo può alimentare due propulsori; il primo a base di elio che, attraverso la fusione nucleare, può generare un jet di ossigeno che spinge in avanti il Caplat Thruster; il secondo invece utilizza l'idrogeno per mantenerlo a distanza dal Sole.

Il solo vento solare non è in grado di fornire abbastanza propulsione, è necessario anche una sfera di Dyson, che è in grado di concentrare la luce solare in un punto specifico del Sole per aumentarne la temperatura e quindi la potenza generata.

La buona notizia è che, mentre il Sole viene trascinato, tutto il sistema solare si muove con lui tenuto insieme dall'attrazione gravitazionale. Non è necessario spostare ogni pianeta singolarmente.

Il Caplan Thruster ha un grande vantaggio rispetto a un'altra idea per un motore stellare, lo Shkadov Thruter, proposto dallo scienziato Keonid Shkadov, rispetto alla quale è molto più veloce. Il primo potrebbe compiere 100 anni luce in 230 milioni di anni, mentre il Caplan Thruster invece può spostarsi di 50 anni luce in 1 milione di anni.

Se vogliamo muovere l'intero sistema solare, il Caplan Thruster potrebbe essere il modo migliore. Anche se è scientificamente plausibile non dovete aspettarvi che la costruzione inizi presto.