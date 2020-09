Nuovo Motorola RAZR 5G: le nostre foto dall'evento di presentazione

Si è tenuto ieri sera l'evento di presentazione a Milano del Nuovo Motorola RAZR 5G, il nuovo smartphone Android pieghevole della società controllata da Lenovo, che migliora ulteriormente il lavoro portato avanti in precedenza.

Nonostante il prezzo elevato (1.599,99 Euro in Italia), Motorola RAZR 5G è andato sold out in due minuti a livello globale, a dimostrazione di come le novità siano comunque ben accette dagli utenti.

A livello tecnico il Motorola RAZR 5G è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 765G octa-core da 2,4GHz, accompagnato da 8 gigabyte di RAM e dalla GPU Adreno 620, a cui si aggiungono 256GB di spazio di archiviazione.

Lo schermo principale è un P-OLED da 6,2 pollici con risoluzione di 2142x876 pixel, mentre quello esterno è G-OLED da 2,7 pollici con risoluzione di 800x600 pixel.

Il comparto fotografico è composto da un sensore posteriore da 48 megapixel basato sul chip Samsung ISOCELL GM1 con apertura f/1.8, mentre quello anteriore è da 20 megapixel. Come suggerisce il nome, inoltre, è anche 5G ma il comparto di connettività è composto dallo slot Dual SIM, un ingresso USB-C, NFC ed il Bluetooth 5.0. La batteria invece è da 2800 mAh, con supporto alla ricarica a 15W. Come sistema operativo invece troviamo Android 10.