Il nuovo NVIDIA Game Ready Driver introduce il supporto NVIDIA Reflex a Rainbow Six Siege

NVIDIA ha annunciato che con il nuovo Game Ready Driver di questa settimana è stato introdotto il supporto NVIDIA Reflex per Rainbow Six Siege. I videogiocatori potranno godere di una latenza di sistema fino al 30% inferiore, il che si traduce in spari più veloci, individuazione dei nemici più semplice e maggiore competitività.

Il driver, inoltre, consentirà ai giocatori GeForce di essere pronti per l'arrivo del DLSS di NVIDIA in Outriders nel momento in cui il gioco sarà disponibile sul mercato, il prossimo 1 Aprile. Gli utenti potranno quindi massimizzare le impostazioni di qualità dell'immagine.

Di seguito il changelog ufficiale dell'aggiornamento.

Ottimizzazioni e miglioramenti per i nuovi giochi, tra cui:

DIRT 5 – aggiornamento del ray tracing Evil Genius 2: World Domination KINGDOM HEARTS Series

Resizable BAR su tutte le schede grafiche desktop GeForce RTX Serie 30

Supporto in beta per la virtualizzazione sulle GPU GeForce

5 nuovi monitor da gioco compatibili con G-SYNC, tra cui:

Asus XG16A

Dell S2522HG

LG 7GP850/27GP83B

LG 32GP850/32GP83B

Xiaomi Mi 245 HF1

15 nuovi profili di impostazioni di gioco ottimali attraverso la funzione one-click di GeForce Experience, tra cui:

Aron’s Adventure

Balan Wonderworld

Blizzard Arcade Collection

Creeper World 4

Evil Genius 2: World Domination

KINGDOM HEARTS HD 1.5+2.5 ReMIX

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)

Last Cloudia

Mr. Prepper

Old School RuneScape

Osu!

Outriders

Persona 5 Strikers

The Fabled Woods

Tutte le informazioni sono disponibili direttamente sul blog post ufficiale di NVIDIA.