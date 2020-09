Il nuovo obiettivo dei leader mondiali: invertire la perdita di biodiversità entro il 2030

Di recente molti presidenti e leader mondiali stanno impegnando i propri Paesi a soddisfare diversi obiettivi climatici il prima possibile. Negli anni tra 2030 e 2040 non sarà soltanto lo Stato di California a vietare la vendita di veicoli non a emissioni zero, ma ben 64 Paesi hanno promesso di invertire la perdita di biodiversità entro il 2030.

Con una lista composta da dieci obiettivi chiamata Leaders’ pledge for nature – United to Reverse Biodiversity Loss by 2030 for Sustainable Development i leader che parteciperanno al vertice dell’ONU sulla biodiversità di oggi, mercoledì 30 settembre, hanno dichiarato: “In rappresentanza di 64 paesi di tutte le regioni e dell'Unione europea, ci siamo riuniti in vista del vertice per inviare un segnale unitario per rafforzare l'ambizione globale per la biodiversità e per impegnarci a far coincidere la nostra ambizione collettiva per la natura, il clima e le persone con la portata della crisi in atto”.

Ancora, tali rappresentanti politici hanno aggiunto che nonostante gli ambiziosi accordi e obiettivi globali posti negli anni passati, le tendenze globali continuano rapidamente nella direzione sbagliata e per questo è necessario un cambiamento importante tramite un nuovo piano che comprende la gestione sostenibile del territorio e delle foreste, la riduzione significativa dell’inquinamento, la fine della criminalità ambientale, la transizione alla produzione alimentare sostenibile, l’arresto dei sussidi dannosi e altro ancora. Se volete consultare tale lista, è possibile leggere il documento integrale tramite il sito apposito.

Tra i Paesi che parteciperanno al vertice delle Nazioni Unite, i seguenti non hanno ancora firmato tale documento: USA, Brasile, Cina e Australia. Da parte del governo del Dragone ci si dovrebbe aspettare una firma, dato che Xi Jinping ha già cercato di sorprendere tutti annunciando il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2060. Il Regno Unito, invece, alla luce delle ultime dichiarazioni di Boris Johnson farà sicuramente del suo meglio per raggiungere tali obiettivi.