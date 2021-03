Nuovo operatore telefonico in arrivo in Italia: si basa su rete Vodafone

Il mercato degli operatori telefonici italiani è particolarmente in fermento nel corso di questi ultimi anni. Non facciamo solamente riferimento all'approdo di iliad, bensì anche ai continui "nuovi innesti". Ebbene, a quanto pare presto a questi ultimi si aggiungerà presto un altro concorrente.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MondoMobileWeb, tra non molto l'azienda catanese Feder Mobile lancerà nel nostro Paese il suo servizio. Scendendo maggiormente nel dettaglio, la società legata all'operatore sarà Feder Mobile S.r.L., mentre l'operatore sarà un MVNO che si baserà sulla rete di Vodafone.

Ovviamente al momento non sono ancora presenti dettagli concreti in merito alle offerte, per quelli dovremo attendere l'arrivo dell'annuncio ufficiale, ma a quanto pare il sito Web è già in lavorazione e non dovrebbe dunque mancare molto. Inoltre, stando alle fonti, il 18 gennaio 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha concesso alla società coinvolta l'autorizzazione generale necessaria per operatore sul territorio italiano.

In ogni caso, stando alle prime indiscrezioni trapelate online, sembra che il lancio dell'operatore virtuale sia fissato per inizio giugno 2021. Staremo a vedere: quel che è certo è che gli italiani hanno sempre più scelta per quel che concerne le offerte telefoniche.

Questo nuovo operatore riuscirà a convincere i connazionali? Solo il tempo saprà dircelo.