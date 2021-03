Nuovo operatore telefonico in arrivo in Italia dalla Cina? Tutti i dettagli

Il mercato italiano degli operatori telefonici si sta facendo sempre più interessante. Se siete "rimasti" a iliad, ricordiamo che in realtà sono arrivate anche diverse altre realtà. Inoltre, a breve potrebbe essere il turno di un'altra azienda.

Infatti, stando anche a quanto riportato da MVNONews, l'operatore telefonico China Mobile sarebbe pronto per sbarcare nel nostro Paese. Più precisamente, il tutto dovrebbe avvenire mediante la sussidiaria China Mobile International Limited (CMI). In ogni caso, si tratta di un colosso del settore: pensate che siamo dinanzi alla principale azienda cinese nel mondo delle telecomunicazioni, che si fa forte dei suoi oltre 900 milioni di clienti.

Al momento in cui scriviamo non c'è ancora alcun tipo di ufficialità, ma le fonti si stanno facendo sempre più insistenti e citano il fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico nostrano avrebbe già assegnato, a fine 2020, una licenza da ESP MVNO a China Mobile. Il debutto dell'operatore telefonico in Italia potrebbe dunque avvenire nel corso del 2021, magari già durante i prossimi mesi.

In ogni caso, l'espansione nel nostro Paese sembra una mossa logica per il colosso cinese. Infatti, China Mobile ha già puntato da tempo su altri Paesi europei, Germania compresa. Difficile dire con quale nome si potrebbe fare riferimento all'operatore in Italia, ma le prime indiscrezioni citano CMLink, proprio come per il Regno Unito.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che l'operatore potrebbe concentrarsi principalmente su coloro che hanno l'esigenza di comunicare con la Cina, magari offrendo a questi ultimi chiamate gratuite in tal senso, nonché servizio clienti in lingua cinese e sistemi di ricarica legati ai principali metodi di pagamento cinesi (pensiamo, ad esempio, a WeChat Pay). Insomma, staremo a vedere.