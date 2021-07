Questo nuovo orologio atomico perde solo un secondo ogni 16 milioni di anni

Il Deep Space Atomic Clock (DSAC) è un orologio atomico 10 volte migliore di tutti gli strumenti simili attualmente in circolazione. Sull'illustrissime rivista Nature (dov'è stata pubblicata anche una Fan Fiction su Britney Spears) sono stati riportati i recenti risultati del primo anno di funzionamento dello strumento.

Il Deep Space Atomic Clock perde non più di 4 nanosecondi in 23 giorni. Ciò significa che ci vorrebbero 15,74 milioni di anni per perdere un solo secondo. Un tale risultato tecnologico offre una grande speranza per le future missioni che saranno lanciate per esplorare il Sistema Solare; un orologio atomico preciso, infatti, potrebbe fare la differenza nelle delicatissime operazioni spaziali.

"Come regola generale, un'incertezza di un nanosecondo nel tempo corrisponde a un'incertezza sulla distanza di circa 30 centimetri", ha affermato in una dichiarazione il coautore dello studio Eric Burt, fisico dell'orologio atomico per la missione al JPL. "Alcuni orologi GPS devono essere aggiornati più volte al giorno per mantenere questo livello di stabilità, e ciò significa che il GPS dipende fortemente dalla comunicazione con il suolo".

Utilizzando uno strumento come il Deep Space Atomic Clock, quindi, dispositivi come i GPS verrebbero aggiornati solo ogni settimana o più, dando potenzialmente molta più autonomia. C'è però un piccolo problema: attualmente il DSAC dovrebbe funzionare senza problemi da tre a cinque anni, ma gli scienziati hanno intenzione di raddoppiare questo tempo.

Quando sarà utilizzato lo strumento? La NASA ha intenzione di usarlo nella missione VERITAS per l'esplorazione di Venere.