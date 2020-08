Un nuovo ostacolo verso i computer quantistici, ed è ovunque

Mantenere i qubits stabili, gli equivalenti dei bit per l'informatica tradizionale, è la prima e fondamentale sfida da vincere per sviluppare finalmente dei computer quantistici. Ora gli scienziati hanno trovato un'ulteriore difficoltà da superare: la radiazione naturale.

La radiazione naturale, o di fondo, proviene da ogni tipo di sorgente, sia naturale sia artificiale. I raggi cosmici, ad esempio, contribuisco alla radiazione, così come gli edifici in cemento. È intorno a noi e in ogni momento, quindi costituisce una minaccia allo sviluppo dei futuri computer quantistici.

Dopo una serie di esperimenti che hanno alterato le caratteristiche della radiazione di fondo intorno a dei qubits, i ricercatori sono stati in grado di stabilire che questo background spinge questi stati quantistici fuori dall'equilibrio e non permette il loro corretto funzionamento.

"Il nostro studio è il primo a mostrare chiaramente che anche un basso livello di radiazione ionizzante nell'ambiente degrada le performance di qubits superconduttori," dice il fisico John Orrell, del Pacific Northwest National Lanoratory (PNNL). "Queste scoperte suggeriscono che è necessaria una schermatura dalla radiazione per ottenere prestazioni a lungo ricercate nei computer quantistici con questo design."

La radiazione non è il solo, o il più significativo, pericolo alla stabilità dei qubits (tecnicamente conosciuto come coerenza), ma moltissimi effetti, dalle fluttuazioni di temperatura ai campi elettromagnetici, possono rompere la magia dei qubits.

In ogni caso, se vogliamo rendere reali i computer quantistici, la radiazione naturale è un difficoltà che dobbiamo affrontare e superare.

Dopo aver sperimentato dei problemi con la coerenza dei qubit nei superconduttori, il team ha deciso di investigare sulla radiazione naturale. "La radiazione rompeva una coppia di elettroni (coppia di Cooper) che trasporta corrente elettrica senza resistenza nei superconduttori," spiega Brent VanDevender, del PNNL. "La resistenza di questi elettroni distrugge lo stato dei qubit".

I computer tradizionali possono essere rovinati dagli stessi problemi che affliggono quelli quentastici, ma i qubits sono molto più delicati e sensibili. Uno dei motivi per cui non abbiamo un vero computer quantistico a scala naturale è che nessuno riesce a tenere i qubit stabili per più di qualche millisecondo. Un problema che però potrebbe non esistere per questi qubit a temperatura ambiente.

"Praticamente i computer quantistici, con questa strumentazione, non sono realizzabili se non affrontiamo il problema della radiazione," dice VanDevender. "Senza alcuna mitigazione, la radiazione limiterà il tempo di coerenza dei qubit superconduttori a pochi millisencodi, insufficienti per un'informatica quantistica realistica."



Secondo la legge di Neven i computer quantistici stanno per arrivare e ,per ogni difficoltà che spunta, un nuovo passo avanti viene fatto dagli scienziati.