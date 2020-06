Trovato un nuovo pianeta dalle dimensioni di Nettuno a 32 anni luce dalla Terra

Grazie ai dati TESS della NASA e dal telescopio spaziale Spitzer, i ricercatori hanno recentemente scoperto AU Microscopii b o AU Mic b, un pianeta delle dimensioni di Nettuno che completa un'orbita intorno la sua stella ogni circa sette giorni. Nessuna possibilità di abitabilità: la stella è tristemente nota per emettere brillamenti molto potenti.

Nonostante ciò, gli astronomi hanno già trovato diverse metriche chiave nel sistema per comprendere meglio la formazione planetaria in generale, afferma il co-autore dello studio Bryson Cale. Il pianeta appena scoperto è circondato da un vasto disco di detriti in cui sono stati rintracciati gruppi di polvere in movimento.

La stella e il suo pianeta si trovano a circa 32 anni luce dalla Terra, distanza che li rende relativamente vicini al nostro pianeta. AU Mic b orbita attorno alla sua stella ogni 8.5 giorni terrestri ed è circa 58 volte la massa terrestre. Trovare questo mondo è stato difficile poiché a causa dell'attività della stella, e per colpa delle macchie solari, le regioni scure dell'astro producono bagliori sulla stella che possono sembrare dei pianeti. Il team, quindi, ha dovuto rimuovere con cura gli effetti dei brillamenti dai dati TESS dopo che l'astronave ha osservato AU Mic a luglio e agosto 2018.

Durante quel periodo, TESS osservò un potenziale pianeta in transito, ma aveva bisogno di almeno un altro transito per confermare la veridicità del segnale. Spitzer, successivamente, confermò altri due transiti nel 2019, rendendo ufficiale la scoperta planetaria. Potrebbero esserci altri pianeti intorno alla stella. Così TESS e gli altri osservatori continueranno ad osservare il sistema per vedere cosa potrebbe esserci.