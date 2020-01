Il nome del nuovo PocoPhone potrebbe non essere quello preventivato: annuncio imminente!

POCO F2, POCO F2 Lite, PocoPhone F2, PocoPhone F2 Lite. A quanto pare, nessuno di questi sarà il nome del prossimo smartphone dell'azienda che si è appena "staccata" da Xiaomi.

Infatti, come potete vedere sul profilo Twitter ufficiale di POCO, la società ha pubblicato un'immagine in cui si legge chiaramente la scritta "X2". Se prendiamo anche il teaser pubblicato in precedenza, ovvero quello che potete vedere in copertina, il nome dello smartphone sembra essere POCO X2. In ogni caso, l'evento di presentazione è fissato per il 4 febbraio 2020, quindi non dovremo attendere molto per saperne di più.

Per l'occasione, sono stati svelati ufficialmente anche alcuni dettagli della scheda tecnica dello smartphone. Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale di POCO, si parla di un refresh rate elevato, di un SoC Qualcomm Snapdragon e di un sistema di raffreddamento avanzato.

Parlando delle restanti presunte caratteristiche tecniche di POCO X2, si vocifera ormai da tempo della presenza di un display con notch "a goccia" e refresh rate di 120 Hz e di un processore Qualcomm Snapdragon 765G, affiancato da 6GB di RAM. Lo smartphone potrebbe inoltre puntare particolarmente sull'autonomia, visto che i rumor parlano di una batteria da 5000 mAh.

Le voci in merito al dispositivo sono però ancora molto discordanti, dato che alcune fonti descrivono la possibile presenza di un SoC Snapdragon 730G, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 27W e jack da 3,5mm per le cuffie. Dal canto suo, l'azienda ha ribadito di "non credere ai leak non ufficiali".