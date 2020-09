Un nuovo possibile candidato alla materia oscura: il 'bosone oscuro'

A differenza dei bosoni con cui abbiamo più familiarità, come i fotoni che legano le molecole e i gluoni che tengono insieme i nuclei atomici, i bosoni oscuri potrebbero influenzare a malapena i loro confini. Per questo motivo, queste "oscure" particelle potrebbero essere dei promettenti candidati perfetti per la materia oscura.

Sfortunatamente, scoprire l'esistenza di questi bosoni è quasi impossibile. Così come spiega ScienceAlert, sarebbe come rilevare un sussurro durante una tempesta. Per un fisico, tuttavia, un mormorio (piuttosto che nulla) potrebbe essere sufficiente per identificare questo possibile e "invisibile" candidato.

Sono stati condotti due studi: uno guidato dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) (che potrete trovare qui), l'altro dall'Università di Aarhus in Danimarca (che troverete qui). Entrambi hanno cercato sottili differenze nel posizionamento di un elettrone in un isotopo mentre saltava tra i livelli di energia. Se oscillava, potrebbe essere stato un segno rivelatore della "spinta" di un bosone oscuro.

Il team del MIT ha utilizzato una manciata di isotopi di itterbio per il loro esperimento, mentre il gruppo guidato dall'Università di Aarhus ha scelto il calcio. L'esperimento che utilizzava il calcio è andato come previsto, mentre il grafico dell'itterbio ha mostrato una deviazione statisticamente significativa. Ovviamente non si tratta di un segnale confermato dell'esistenza del bosone oscuro. Come sempre, abbiamo bisogno di più dati per affermarlo. Molti di più.

L'aggiunta di nuovi tipi di particelle portatrici di forza al Modello Standard non è esclusa in fisica, ma trovarne una sarebbe un grosso problema. Come sempre trovare una risposta dell'esistenza della materia oscura si è rivelato difficilissimo e, in futuro, ci serviranno nuovi metodi, insieme ad apparecchiature più sofisticate, se vogliamo risolvere il mistero che tormenta da tempo immemore gli scienziati di tutto il mondo.