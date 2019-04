Il nuovo Presidente dell'Ucraina ha fatto campagna elettorale SOLO sui social

L'Ucraina ha eletto il suo nuovo Presidente, si chiama Volodymyr Zelenskiy e prima di dedicarsi alla politica era un comico e un attore (che interpretò un Presidente in una serie). Ma la cosa bizzarra (forse non per noi italiani) non è questa: Zalenskiy ha condotto la sua campagna interamente online. Zero confronti o comizi, solo video su Instagram

Futurism la definisce la prima campagna politica virtuale di successo della storia. Secondo il webmagazine il comico non sarebbe mai apparso di persona ad un comizio, ma nemmeno per rilasciare interviste. Per qualcuno sarebbe un sintomo "strano e preoccupante" della nuova era della "politica del web".

Durante la campagna elettorale Zelenskiy si è rivolto ai suoi follower online. Video brevi, decisamente non articolati se paragonati con quelli degli altri concorrenti, tutti caricati su Instagram o su Youtube. Secondo alcuni critici sarebbe stato perfino molto difficile comprendere le posizioni politiche di Zelenskiy, visto che l'unica cosa che comunicava era quello a cui era contrario — vale a dire, una lista dei difetti capitali della classe politica particolarmente invisi agli elettori. No alla corruzione, no alla criminalità... ma poi? Boh. E sulla Russia? Manterrà la stessa linea dura della Presidenza precedente o sarà più clemente? Anche questo non si sa, e ovviamente —senza alcuna prova a sostegno, va detto— c'è già chi si chiede se pure questo non sia l'ennesimo capolavoro del Cremlino.

Che i social siano diventate un'arma fondamentale nella politica non è una novità, eppure qua parliamo di una svolta di tutt'altra portata.

Nel frattempo in Brasile, lo ricordiamo, ci sono già i primi parlamentari youtuber. E chi sa che non sia proprio l'inizio di un trend più ampio e globale.