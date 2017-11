Nuovo problema per l'autocorrettore di iOS 11: corregge "it" in "I.T"

Non sembra trovare pace l'autocorrettore di, la nuova versione del sistema operativo mobile di Apple che più volte è stata al centro delle polemiche per i molti bug riscontrati dagli utenti sin dai primi istanti successivi al rilascio.

A quanto pare, infatti, la parola "it" per alcuni utenti verrebbe automaticamente corretta in "I.T". Si tratta di un problema che, però, almeno al momento non sarebbe molto diffuso a livello numero, ma che altri possessori di iPhone ed iPad hanno segnalato con la parola "is", il verbo essere in inglese che verrebbe modificato automaticamente ed indesideratamente in "i.s".

Un disservizio simile era stato segnalato qualche settimana fa con la parola "i", che non era impossibile da scrivere a causa di un bug nel correttore automatico, che mostrava una nuvoletta con un carattere incomprensibile. Apple aveva affrontato prontamente il problema attraverso il rilascio di iOS 11.1.1, il primo minor update per iOS 11.1 che aveva appunto risolto questo problema.

Almeno al momento, però, da parte della compagnia di Cupertino non è arrivata alcuna risposta alle numerose segnalazioni degli utenti. In precedenza aveva consigliato di affrontare il tutto attraverso il menù della tastiera, salvando la parola "i" tra quelle preferite. Non è chiaro se anche in questo caso la soluzione funzioni o meno.