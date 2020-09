Un nuovo 'progetto' potrebbe farci vivere un giorno tutti nello spazio

Invece di cercare di costruire insediamenti sulla superficie della Luna o di Marte, un obiettivo che diverse agenzie spaziali cercheranno di condurre in futuro, un team di ingegneri ritiene che dovremmo espandere la portata dell'umanità nel cosmo costruendo habitat orbitali da zero. Un'idea simile a quella di Jeff Bezos.

A tal fine, gli ingegneri aerospaziali della Texas A&M University hanno progettato il proprio habitat orbitale, che secondo Universe Today potrebbe ospitare fino a 8.000 persone. L'obiettivo è rendere l'habitat, dotato di gravità artificiale e altri comfort, vivibile per le persone comuni piuttosto che per gli astronauti appositamente addestrati.

La struttura è stata progettata specificamente per creare un'attrazione gravitazionale il più realistica possibile, secondo quanto afferma una ricerca pubblicata sulla rivista Aerospace Science and Technology. Ovviamente si tratta di un'impresa complicata da realizzare, poiché il design stesso di questi "cilindri" a molte persone potrebbe procurare un'orribile cinetosi.

I ricercatori del Texas vogliono far ruotare l'habitat per simulare la gravità e affermano di aver risolto un problema che sorge molto spesso quando si prende in considerazione l'idea: credono di aver trovato il raggio corretto attorno al quale il cilindro dovrebbe ruotare per assicurarsi che la testa e i piedi di una persona non subiscano diverse sollecitazioni gravitazionali.

Oltre a questo passo - quasi - fondamentale, gli ingegneri sono a lavoro su qualcosa di molto più importante: scudi per proteggere gli abitanti dalle letali radiazioni cosmiche, le stesse che potrebbero rendere irrealizzabile un viaggio verso Marte. Secondo quanto si afferma, infatti, l'intero habitat con uno strato esterno di acqua e roccia spesso cinque metri.