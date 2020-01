Il nuovo prototipo della nave di SpaceX potrebbe volare in soli 3 mesi, afferma Elon Musk

Il nuovissimo prototipo della nave spaziale di SpaceX destinata a colonizzare Marte, Starship, potrebbe spiccare il volo entro massimo due o tre mesi da oggi, afferma l'eccentrico fondatore e CEO dell'azienda Elon Musk.

SpaceX, infatti, sta attualmente riprogettando il primo prototipo della nave spaziale, dopo una prima prova non riuscita. La costruzione del nuovo veicolo di prova, noto come SN1, è in corso nel sito dell'azienda vicino al villaggio di Boca Chica, nel sud del Texas, secondo quanto affermato da Musk via Twitter la scorsa settimana.

"Ora stiamo costruendo il design di volo di Starship SN1, ma ogni SN avrà nuovi piccoli miglioramenti", ha detto il miliardario sul social network del canarino blu il 27 dicembre 2019. Il giorno stesso, Musk, ha poi cercato di dare una "data" del prossimo collaudo: "Speriamo che il volo avvenga tra 2 o 3 mesi di distanza".

SpaceX stava costruendo prototipi di Starship nelle sue strutture sia a Boca Chica che a Cape Canaveral. Questa "competizione" tra aziende, secondo il miliardario, finirebbe per migliorare il design finale del veicolo spaziale. Tuttavia, la "gara" è stata accantonata. Al momento, infatti, nella struttura a Boca Chica si sta lavorando su Starship, mentre a Cape Canaveral sul Falcon/Dragon (rispettivamente il razzo più potente della compagnia e la capsula di trasporto di merci ed equipaggio).

Starship sarà un'astronave alta 50 metri ed equipaggiata con un razzo "Super-Heavy". Entrambi saranno completamente e rapidamente riutilizzabili, riducendo potenzialmente il costo del volo spaziale abbastanza da rendere fattibile economicamente la colonizzazione di Marte e altre ambiziose imprese di esplorazione, afferma Musk. I rappresentanti di SpaceX hanno affermato che i primi voli commerciali (per il lancio di satelliti) potrebbero arrivare già nel 2021.