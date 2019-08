Un nuovo radar quantistico che sfrutta l'entanglement

Un nuovo dispositivo, una specie di "radar quantistico" utilizza microonde entangled per superare alcune delle limitazioni dei sistemi radar tradizionali. Costruito da un team dell'Istituto di Scienza e Tecnologia Austria, è in grado di individuare oggetti a temperature più basse e con meno rumore di fondo rispetto ai radar esistenti.

Anche se ancora nelle prime fasi, i ricercatori affermano che i livelli di energia, particolarmente bassi, del radar quantistico potrebbero portare a migliori tecniche di imaging medico non invasivo o tecnologia militare più furtiva ed efficiente.



Il trucco dietro questo nuovo radar è usare l'entanglement quantistico invece delle onde radio normalmente usate nel radar. Ciò consente al dispositivo di utilizzare meno energia per rilevare oggetti vicini, rispetto al radar convenzionale. La ricerca del team è stata pubblicata sul server di prestampa ArXiv all'inizio di questo mese.



L'atto di riflettere e rilevare i fotoni mentre rimbalzano su qualsiasi oggetto (che il modo utilizzato per individuarli), di norma distrugge l'entanglement quantistico. Ma secondo il MIT Tech Review, i fotoni rimangono ancora associati l'uno all'altro in modo abbastanza forte da essere individuabili dalla luce presente nell'area.



Di conseguenza, il radar quantistico è stato in grado di rilevare oggetti a temperatura ambiente in un ambiente interno anch'esso a temperatura ambiente, una capacità che elude i sistemi radar convenzionali ad alta energia.