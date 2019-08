Un nuovo ransomware prende di mira i giocatori di Fortnite

Fortnite è sicuramente uno dei giochi più popolari del momento, ecco perchè non stupisce che sia finito sotto la lente dei malviventi informatici. Secondo quanto riferito da CoinDesk, da qualche giorno sarebbe iniziato a circolare un nuovo ransomware battezzato Syrk, che viene camuffato come software per imbrogliare al free2play.

Il ransomware è stato individuato per la prima volta dalla società di sicurezza informatica Cyren, che ha condiviso due modi relativamente semplici per sbloccare i computer infetti.

Syrk infatti minaccia di eliminare intere cartelle di dati dai computer delle persone, culminando con la cartella "Documenti", se nel giro di due ore non viene pagato il riscatto in criptovalute.

Cyren però ha dimostrato che è estremamente facile trovare la password del ransomware, che viene addirittura archiviata automaticamente sul PC infetto.

Il consiglio, come già fatto in altri casi, è di affidarsi solo ad applicazioni autentiche in quanto negli ultimi tempi gli store di terze parti sono presi d'assalto da malviventi informatici che li usano per diffondere ransomware.

Questi tipi di attacchi sono diventati estremamente popolari negli ultimi tempi, al punto che hanno preso in ostaggio anche il Texas e Baltimora, chiedendo riscatti milionari ai governatori per sbloccare i servizi e consentire alle agenzie locali di riottenere l'accesso ai file.