Nuovo Razer Blade 15 in arrivo: sarà primo laptop da gaming con display OLED a 240Hz

Razer colpisce ancora: dopo la presentazione della soundbar Leviathan V2, dotata di audio THX e adatta all’utilizzo non solo in scenari di gioco, la società ha svelato che il nuovo Razer Blade 15 avrà il primo display OLED al mondo con una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per computer portatili di fascia alta.

Allo stato attuale, come ripreso da FlatpanelsHD, gli unici OLED disponibili tra televisori, monitor e dispositivi portatili raggiungono il massimo di 120Hz lato refresh rate. Quello pensato da Razer è quindi un salto importante per l’industria in toto. Chi fornirà tali pannelli al produttore asiatico? Non c’è alcun dato ufficiale, ma uno dei principali candidati secondo gli analisti del settore è JOLED, già fornitore di schermi OLED per Eizo e LG Electronics.

Nel caso specifico del Razer Blade 15 in arrivo entro fine 2022 si parla di un display OLED da 15,6 pollici ha una risoluzione di 1440p capace di raggiungere la luminosità di 400 nits, con copertura dell’intera gamma di colori DCI-P3 e con tempo di risposta pari a 1 ms. Sotto la scocca, invece, troveremo il processore Intel Core i9-12900H di dodicesima generazione, la GPU per laptop Nvidia RTX 3070 Ti e 32 GB di RAM DDR5. Il prezzo? 3.499,99 Dollari al listino; scelta logica e prevedibile, considerato il primato che rappresenta.

