Nuovo reattore nucleare a fusione costruito in Giappone

Lo scorso venerdì, in Giappone, è stato inaugurato JT-60SA, il reattore sperimentale a fusione nucleare più grande al mondo. Gli scienziati sperano che questa nuova imponente macchina possa aiutarli a comprendere finalmente come sfruttare la fusione per produrre energia pulita su larga scala.

Il nuovo reattore è il frutto di una collaborazione tra Giappone e Unione Europea, che fa da apripista a suo fratello maggiore, l’International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), attualmente in costruzione sul suolo francese.

L'obiettivo finale di entrambi i progetti è quello di indurre i nuclei di idrogeno a fondersi in un elemento più pesante, l'elio, rilasciando energia sotto forma di luce e calore. Questo processo, del tutto simile a quello che avviene all’interno del Sole, potrebbe potenzialmente fornire energia su larga scala senza produrre anidride carbonica o pericolose scorie radioattive.

JT-60SA è alto come un edificio a sei piani e si trova all’interno di un hangar a nord di Tokyo. La macchina sfrutta delle innovative bobine a super conduttori per raccogliere un plasma vorticoso riscaldato a 200 milioni di gradi Celsius.

Si tratta di una tecnologia diversa da quella sfruttata dal reattore National Ignition Facility (NIF), negli USA, che l’anno scorso è stato impiegato per generare il primo guadagno energetico netto da un processo di fusione nucleare.

La costruzione di questo nuovo reattore è quindi un altro passo in avanti per la ricerca nel campo della fusione nucleare. JT-60SA sarà infatti impiegato per una serie di esperimenti che saranno la base sul quale verranno progettati e costruiti i reattori a fusione del futuro.