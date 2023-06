Nuovo record: ci sono 17 persone in orbita terrestre contemporaneamente

Questo record appena raggiunto sarà superato molto presto, ne siamo sicuri. Qualche mese fa, infatti, vi parlavamo di come la presenza di 14 persone in orbita fosse stata marchiata a fuoco nel libro dei record, mentre oggi vi riportiamo che il primato è stato nuovamente superato: ci sono 17 persone in orbita terrestre contemporaneamente.

In particolare, il 30 maggio 2023 c'erano più persone in orbita attorno al nostro pianeta di quante ce ne siano mai state prima nella storia. Tutta questa gente proviene da cinque paesi diversi e ci sono in totale 17 astronauti, cosmonauti e taikonauti, divisi tra la Stazione Spaziale Internazionale e quella cinese Tiangong.

Sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ci sono i membri della Spedizione 69, ovvero i cosmonauti russi Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin e Andrey Fedyaev, gli astronauti americani della NASA Frank Rubio, Stephen Bowen e Warren Hoburg e persino la prima astronauta donna degli Emirati, Sultan Al Neyadi.

Non solo: sull'ISS si trovavano anche i membri della missione privata Axiom-2 (già tornata sulla Terra), il comandante Peggy Whitson, l'astronauta privato John Shoffner e gli astronauti sauditi Ali AlQarni e Rayyanah Barnawi.

Sulla stazione spaziale cinese, invece, c'erano i tre taikonauti della missione Shenzhou 15, ovvero Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu, che sono stati raggiunti dai membro della missione Shenzhou 16, i taikonauti Jing Haipeng, Zhu Yangzhu e il primo taikonauta civile, Gui Haichao.

Insomma, adesso siamo curiosi di capire quando il prossimo record sarà nuovamente battuto. Le scommesse sono aperte.