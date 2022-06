Nuovo record per AMD: è suo il supercomputer più veloce al mondo

Dopo i roboanti annunci sulle CPU Ryzen 7000 del Computex di Taiwan, pare che siano in arrivo altre soddisfazioni per AMD, questa volta dal settore dei supercomputer. Nella giornata di ieri, infatti, il supercomputer Frontier, realizzato con sole tecnologie AMD, è stato decretato il più veloce al mondo.

Nello specifico, riporta Tom's Hardware, il server ha raggiunto una velocità di 1,102 ExaFlop/s durante un test con Linpack, una libreria di software e algoritmi per l'algebra lineare. Il risultato posiziona Frontier in cima alla Top 500 dei supercomputer più veloci al mondo, superando Fugaku, l'hardware giapponese che finora aveva detenuto la prima posizione.

Il margine di vittoria di Frontier sembra poi essere enorme, poiché quest'ultimo supera i sette supercomputer successivi sommati tra loro in termini di potenza nei benchmark Linpack FP64, arrivando ad una performance massima di 1,69 ExaFlops, che secondo i suoi produttori potrebbe essere incrementata fino a superare i 2 ExaFlops, ovvero i due quintilioni di operazioni in virgola mobile al secondo.

Frontier è inoltre il supercomputer per l'IA più veloce al mondo, stando a quanto riporta un altro benchmark, questa volta effettuato su HPL-AI: nello specifico, il dispositivo è capace di fornire ben 68 milioni di istruzioni al secondo per ciascuno degli 86 miliardi di neuroni che compongono il cervello umano. In tal senso, il computer potrebbe competere con le più recenti tecnologie di NVIDIA per l'IA per la dominanza anche in quel campo.

Il successo per AMD è però persino più ampio, andando ben oltre Frontier: oltre a detenere la prima posizione della top 500 dei server più veloci al mondo, infatti, i server AMD compongono 8 computer nella top 10 e 17 nella top 20 dei migliori supercomputer al mondo, surclassando, almeno per il momento, tutta la concorrenza.