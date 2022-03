Nuovo record: questo astronauta ha effettuato il volo spaziale continuo più lungo

C'è un nuovo record sulla Stazione Spaziale Internazionale: l'astronauta della NASA Mark Vande Hei ha battuto il record per il volo spaziale umano più lungo negli Stati Uniti, un titolo che apparteneva dal 2016 all'ex astronauta Scott Kelly. Martedì, infatti, Vande Hei ha effettuato 341 giorni consecutivi nello spazio.

L'astronauta che adesso detiene il nuovo record dovrà ritornare sulla Terra insieme a dei cosmonauti russi, nonostante tra USA e Russia non scorra buon sangue ultimamente, soprattutto viste le ultime affermazioni di Dmitry Rogozin, capo di Roscosmos, che ha minacciato più volte i paesi della Stazione Spaziale Internazionale.

D'altro canto, i funzionari della NASA sostengono che le operazioni sulla ISS non siano state influenzate dalle ricadute dell'invasione russa dell'Ucraina. "Nulla è cambiato nelle ultime tre settimane", ha dichiarato lunedì Joel Montalbano, responsabile del programma ISS della NASA. "Posso dirtelo con certezza, Mark tornerà a casa con la Soyuz. Siamo in comunicazione con i nostri colleghi russi".

Quando atterrerà in Kazakistan, Vande Hei avrà trascorso 355 giorni nello spazio. "È solo un altro passo avanti per l'umanità. Inoltre, non mi aspetto che sia un record che durerà a lungo, perché facciamo sempre cose più grandi e migliori", ha dichiarato l'astronauta. "Non credo che sia davvero il mio record, penso che sarebbe quello dell'intera squadra".