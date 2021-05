Nuovo record per Dogecoin: raggiunto il massimo storico a poche ore dal SNL di Elon Musk

A poche ore dal Saturday Night Live presentato da Elon Musk, il Dogecoin raggiunge un nuovo massimo storico e si avvicina agli 80 centesimi di valore.

Qualche ora fa, infatti, la criptovaluta "del cane", ha toccato il prezzo record di 0,7376 Dollari, salvo poi tornare leggermente al di sotto ma comunque sopra i 70 centesimi di Dollari. Nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, Dogecoin viene scambiato a 0,7145 Dollari, in crescita del 15% rispetto alla quotazione di 24 ore fa.

Complessivamente, nell'ultima settimana la criptovaluta ha raddoppiato il suo valore, guadagnando il 99,37% e piazzandosi al quarto posto nella classifica complessiva davanti a Ripple e Cardano.

Cresce anche il prezzo del Bitcoin, ora a quota 58.590,72 Dollari, mentre continua anche la corsa di Ethereum, che ha ampiamente superato i 3.500 Dollari di valore ed ha guadagnato il 23,91% in una settimana.

Le speculazioni emerse in rete riferiscono che questa notte, nel corso della presentazione del Saturday Night Live, Musk potrebbe parlare della cirptovaluta che più volte ha sponsorizzato nel corso delle ultime settimane, al punto che è arrivata a definire "la moneta del popolo" e del futuro.

Nella giornata di ieri, però, Musk ha invitato gli utenti ad andarci piano con gli investimenti in criptovalute, dal momento che sono note per la loro elevata volatilità e per le continue fluttuazioni.