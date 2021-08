Nuovo record mondiale per il Pi Greco: per il calcolo ci sono voluti 108 giorni e 9 ore

Il Pi greco - come volti di voi sapranno - è forse una delle più importanti costanti della matematica. Per anni gli studiosi dell'antichità si sono prodigati per assegnargli un valore sempre più esatto e preciso, ma è stato solo recentemente, grazie al continuo progresso della tecnologia e dei supercomputer, che si è raggiunta una cifra da record.

Il precedente calcolo del Pi greco aveva raggiunto lo spaventoso numero di 50 trilioni di cifre, ma recentemente dei ricercatori svizzeri hanno dichiarato - proprio all'inizio di questa settimana - di aver calcolato la costante matematica a un nuovo livello di esattezza record mondiale: ben 62,8 trilioni di cifre, ovviamente utilizzando un supercomputer.

Il calcolo ha "richiesto 108 giorni e nove ore", così come ha affermato in una nota la Chur University of Applied Sciences. Gli sforzi del super calcolatore sono stati "quasi due volte più veloci del record che Google ha stabilito utilizzando il suo cloud nel 2019 e 3,5 volte più veloce del precedente record mondiale nel 2020", secondo il Center for Data Analytics, Visualization and Simulation dell'Università.

I ricercatori stanno attualmente aspettando che il Guinness dei primati certifichi la loro impresa e, solo per adesso, hanno rilasciato le ultime dieci cifre che hanno calcolato: 7817924264. La stessa esperienza accumulata per il calcolo di questa costante matematica, affermano infine gli scienziati, potrebbe essere applicata in altre aree per "l'analisi dell'RNA, simulazioni di fluidodinamica e analisi testuale".