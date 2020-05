Nuovo record mondiale per la velocità di internet: in Australia toccata quota 44,2 Tbps

Un gruppo di ricercatori australiani ha fatto registrare il nuovo record mondiale in download per una connessione ad internet in fibra ottica: 44,2 Terabit al secondo che, come osservato da The Independent, è tale da consentire il download di 1000 film in alta definizione in un solo secondo.

L'impresa è stata raggiunta da un team dell'università di Monash, Swinburne ed RMIT, i quali hanno utilizzato un chip ottico contenente centinaia di laser ad infrarossi per trasferire i dati attraverso l'infrastruttura di comunicazione già esistente.

Scendendo nei dettagli, leggiamo che i ricercatori hanno utilizzato un "solitone micritoneale" che da solo sostituisce gli 80 laser ad infrarossi utilizzati normalmente. Ciò vuol dire che la tecnologia di base è perfettamente compatibile con la rete in fibra ottica attualmente in commercio.

A rendere l'impresa ancora più eccezionale il fatto che il test non è stato effettuato esclusivamente in laboratorio, ma anche in condizioni reali, e nella ricerca pubblicata sulla rivista Nature Communications il team osserva che gli studiosi sono stati in grado di "eseguire il trasferimento di dati su 75 chilometri di fibra ottica standard utilizzando un'unica sorgente luminosa".

Obiettivo finale dell'esperimento è "dimostrare la capacità delle fibre ottiche che sono già a disposizione". Nel rapporto comunque viene osservato che una velocità di questo tipo sarà particolarmente utile per le operazioni in cloud, ai data center e nel mercato dell'internet of things.