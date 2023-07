Nuovo record di overclock per le RAM, merito del nuovo firmware AMD

In tempi non sospetti Seby9123 è riuscito a piazzare un nuovo record mondiale di overclock delle RAM con le sue TridentZ in un sistema raffreddato ad azoto liquido. Ma dove è possibile spingersi senza particolari attrezzature?

Grazie al nuovo firmware AGESA 1007B, AMD ha aperto le porte a nuove velocità supportate da parte della sua piattaforma. In passato, infatti, il supporto "ideale" era quello di 6200 MT/s, ma col tempo la situazione è migliorata fino a poter garantire una buona stabilità anche con velocità ben superiori.

L'overclocker HiCookie, ovviamente, non se l'è fatto ripetere due volte e ha deciso di spingere le sue memorie RAM GIGABYTE AORUS DDR5-8400 fino alla bellezza di 9058 MT/s con timing molto buoni rispetto a quelli previsti dai profili di overclock XMP (56-56-126-127 vs. 56-56-136-130) e mantenendole operative a 1.4V.

Molto interessante anche la piattaforma di prova, dato che l'overclocker taiwanese ha deciso di utilizzare un sistema con scheda madre GIGABYTE B650E AORUS TACHYON e processore AMD Ryzen 7 7800X3D.

Nel frattempo, ricordiamo che Samsung ha annunciato le sue memorie GDDR7, nuova generazione di memorie video ad alte prestazioni, che migliorano non solo le velocità di trasferimento dei dati ma anche l'efficienza delle memorie stesse e che potrebbero fare la loro prima apparizione sul mercato consumer con la prossima generazione di schede video NVIDIA.