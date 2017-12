Nuovo record per il Bitcoin: la criptovaluta ad 11.850 Dollari

Nuova settimana, nuovo record per il, la moneta virtuale più famosa al mondo che nel corso degli ultimi giorni ha incrementato in maniera importante il proprio valore, facendo segnare record su record.

Record che siamo costretti ad aggiornare quotidianamente, perchè proprio a seguito del rallentamento, registrato dopo aver toccato quota 11.000 Dollari, oggi arriva un'altra notizia incoraggiante per tutti coloro che detengono un wallet virtuale.

E' notizia di pochi minuti fa, infatti, che il Bitcoin ha superato il suo record storico di 11.850 Dollari, e nel momento in cui vi stiamo scrivendo viene scambiata ad 11.967,40 Dollari, un prezzo altissimo, che lo avvicina ai 12.000 Dollari.

La capitalizzazione di mercato ha sfondato la barriera dei 200 miliardi di Dollari. Numeri da capogiro, impensabili solo un anno fa, quando il prezzo era (nell'Ottobre 2016) a meno di 1.000 Dollari. E' innegabile che negli ultimi tempi la criptovaluta abbia registrato una crescita esponenziale della popolarità, nonostante i molti avvisi da parte di istituti finanziari (anche sovrannazionali, come la BCE), che hanno messo in guardia gli utenti da una possibile bolla finanziaria di cui, però, almeno al momento, non vi è alcun sentore.

Il Bitcoin si avvicina sempre più al traguardo dei 12.000 Dollari, nel frattempo. Per la contentezza dei gemelli Winkevloss.