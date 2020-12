Nuovo record dei primati: edificio di 144 piani demolito in 10 secondi, ecco il video

Per far posto a una grande destinazione turistica nella zona del porto di Abu Dhabi, gli organi competenti hanno deciso di abbattere quattro grandi torri che facevano parte della "Mina Plaza". La demolizione degli edifici è entrata nel Guinness World Record come l'edificio più alto mai demolito con gli esplosivi.

144 piani sono stati demoliti con 6,000 chilogrammi di esplosivi e in 10 secondi - tutto è stato ovviamente effettuato nella massima sicurezza. L'Ufficio dei media di Abu Dhabi ha rilasciato la dichiarazione sulla demolizione riuscita al 100% sulla sua pagina Twitter (così come potrete osservare nel tweet in calce).

Bill Oregan, CEO di Modon, l'azienda principale che ha effettuato la demolizione, ha dichiarato a Gulf News che l'area portuale è stata temporaneamente chiusa, poiché adesso dovrà essere effettuata un'ispezione approfondita. In cosa consiste questo controllo post-demolizione?

In primis, il controllo che tutti gli esplosivi siano effettivamente esplosi, che la struttura sia caduta esattamente dove previsto e che non ci siano detriti al di fuori dei confini del progetto. Gli addetti ai lavori, inoltre, verificheranno che tutta la polvere si sia depositata correttamente e che non ci sia stato alcun impatto su servizi adiacenti. Insomma, demolire un edificio di 144 piani non è mica una passeggiata.

Pensate che sono stati utilizzati ben 18.000 detonatori, tutti programmati individualmente. Alcuni fanno esplodere gli edifici per costruire nuove strutture, altri - come avviene in Cina - decidono di farlo spostare, letteralmente.