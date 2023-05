Nuovo record per Saturno, è il pianeta con più lune del Sistema Solare

Mentre qualche tempo fa vi raccontavamo che Giove aveva ri-ottenuto il titolo di pianeta del nostro sistema solare con il numero maggiore di satelliti, sembra che il testa a testa con Saturno non sia finito. Nuove osservazioni suggeriscono che il signore degli anelli abbia oltre 100 lune confermate, superando il suo rivale gassoso.

Questo è quanto affermato dal Minor Planet Center, branca dell'Unione Astronomica Internazionale, che ha il compito di documentare i pianeti minori. In particolare, sono stati identificati ben 28 nuovi satelliti naturali attorno a Saturno, portando il corpo celeste a un totale confermato di 117 lune. In confronto, Giove ne ha attualmente "solo" 95 riconosciute.

Il record è lungi dall'essere definitivo e in futuro siamo sicuri che il detentore cambierà ancora, più e più volte. Questo perché in primis uno dei dibattiti più importante è ciò che definisce un oggetto celeste una luna. Qual è il confine esatto tra una roccia spaziale intrappolata nell'orbita di un pianeta e una luna? In questo caso anche la Terra ha avuto due lune, poiché in termini di dimensioni non esiste una definizione rigorosa.

Saturno, in particolare, è circondato da miliardi di rocce che si trovano nei suoi anelli - che sta lentamente divorando - ma queste per adesso non vengono definite come lune. In secondo luogo, inoltre, gli astronomi effettuano costantemente nuove osservazioni di satelliti naturali in orbita attorno ai pianeti e attualmente ci sono centinaia di candidati per Giove e Saturno che attendono di essere confermati.

Quindi sì: la diatriba è ancora lungi dall'essere finita.