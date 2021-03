Nuovo record per SpaceX: il booster di un Falcon 9 è stato riutilizzato per ben nove volte

Un certo razzo di nome Falcon 9 si ritrova con nove riutilizzi di successo: "ha fatto tombola", direbbe il J.J.J. della trilogia di Raimi. Il traguardo è stato ottenuto durante la missione Starlink L-21 di ieri, rimpinguando ulteriormente la costellazione satellitare più grande del mondo.

Il Falcon 9 in questione è decollato dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center, quando da noi erano le ore 11:04 del 14 marzo 2021. Tale vettore è composto da due stadi, di cui solo il primo - per ora - è completamente riutilizzabile. Proprio lo stadio inferiore (nominato B1051) dunque, è riuscito ad atterrare per la nona volta nella sua vita sulla piattaforma robotica di recupero OCISLY ("Of Course I Still Love You"), facendo registrare un nuovo importante record per la compagnia.

Gli ingegneri della SpaceX hanno sempre sostenuto che il booster di un Falcon 9 può considerarsi affidabile per almeno dieci riutilizzi (e anche più), e il record raggiunto ieri sembra confermare quando dichiarato in passato. Non è detto che a dieci voli venga automaticamente riciclato o smontato, ma verrà semplicemente monitorato con più attenzione e - se necessario - alcuni pezzi verrebbero sostituiti, soprattutto quelli più soggetti ad usura.

Il volo di ieri è servito per portare in orbita un ulteriore carico di 60 satelliti Starlink, posizionati correttamente dallo stadio superiore, circa un'ora dopo il rientro del booster. Questo lancio Starlink ha portato le dimensioni della costellazione omonima a 1.260 satelliti. È un progetto che sta molto a cuore ad Elon Musk, CEO della compagnia aerospaziale: il magnate sudafricano spera presto di concludere le fasi beta del servizio (da cui son stati tratti dei risultati molto promettenti), e di poter lanciare su scala quasi globale la sua rete internet satellitare. Starlink sta per prendere piede anche sul territorio italiano.

SpaceX sta conseguendo record e traguardi importanti uno dopo l'altro, e non è un caso che sia stata scelta già diverso tempo fa come partner privato della NASA per svolgere e assistere i lanci di carico ed equipaggio da e per la Stazione Spaziale Internazionale: il prossimo volo verso la ISS sarà la missione Crew-2, in cui per la prima volta un astronauta europeo metterà piede sulla capsula Crew-Dragon.