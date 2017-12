Nuovo record storico per il Bitcoin: superati i 18.000 Dollari di valore

Il Bitcoin , la criptovaluta più importante al mondo, continua la propria inarrestabile corsa. Nella giornata di oggi, infatti, la popolare moneta virtuale ha incrementato ulteriormente il proprio valore, sfondando la barriera dei 18.000 Dollari per la prima volta nella sua storia, in aumento del 9% rispetto a 24 ore fa a Lussemburgo.

Una notizia che da una parte non può che far felici i numerosi investitori che negli ultimi tempi hanno iniziato a scommettere sul Bitcoin, ma dall'altra non fa che aumentare le preoccupazioni degli investitori riguardo la possibile bolla finanziaria, tanto paventata e discussa negli ultimi tempi, che secondo gli stessi sarebbe prossima a scoppiare.

Il Bitcoin, infatti dall'inizio dell'anno ha incrementato il proprio valore del 1700%, cifre da capogiro impensabili solo qualche mese fa, ma che assumono ancora più importanza se si conta che nel solo mese di Dicembre ha aumentato il valore dell'80%, e siamo solo al 15 del mese.

Venerdì scorso la moneta aveva raggiunto il valore massimo di 17.900 Dollari sullo scambio Bitstamp con sede a Lussemburgo.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, a giudicare dai dati forniti da Coinmarketcap, che da sempre prendiamo come riferimento per tutto quanto concerne le valutazioni delle criptovalute, il Bitcoin viene scambiato a 17.969,50 Dollari, con la capitalizzazione di mercato che ha raggiunto quota 300 miliardi di Dollari. Il massimo di oggi è stato registrato poco dopo le 12, quando la valutazione ha raggiunto i 18.143,80 Dollari.