Nuovo record per la tariffa solare più bassa del mondo negli Emirati Arabi Uniti

L'Abu Dhabi Power Corporation, società di servizi pubblici la capitale degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato di aver accettato un'offerta per costruire quello che sarà il più economico e il più grande impianto solare del pianeta.

La società sta pianificando di costruire il progetto solare fotovoltaico ad Al Dhafra entro la metà del 2022, progettando di lavorare con una coppia di aziende francesi e cinesi per realizzare la più bassa tariffa solare mai formulata al mondo: 1.35 centesimi di dollaro per Kilowattora (kWh). Attraverso questo progetto, il paese sarà in grado di alimentare circa 160.000 famiglie con energia pulita e conveniente.

Come riportato da Greentech Media, questo prezzo così basso ha molto a che fare con l'abbondanza di luce solare della regione. I record continuano a infrangersi negli ultimi anni per quanto riguardano i pannelli solari, che stanno sempre diventando più economici ed efficienti. L'eolico e il solare stanno pian piano diventando le forme di energia più economiche nella maggior parte del mondo: le attrezzature da fonti rinnovabili costano meno e i governi stanno finalmente facendo ciò che devono per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra (anche se c'è ancora molta strada da fare).

"Il settore idrico ed elettrico svolgeranno un ruolo fondamentale nell'obiettivo del 2030 di soddisfare il 50% delle esigenze energetiche di Abu Dhabi da fonti rinnovabili e pulite, così come nella riduzione del carbonio del sistema di generazione di oltre il 70%, rispetto al 2015", afferma il CEO dell'Abu Dhabi Power Corporation Jasim Husain Thabet.