Nuovo rinvio per il Galaxy Fold? Il lancio a luglio è incerto

Sta assumendo sempre più contorni misteriosi il lancio del Galaxy Fold di Samsung. Nonostante le dichiarazioni del CEO, infatti, il primo smartphone pieghevole della società coreana non dovrebbe vedere la luce nemmeno a luglio.

DJ Koh infatti aveva svelato che il produttore avrebbe annunciato la nuova data di lancio nelle prossime settimane, in vista di un possibile lancio a Luglio, ma un funzionario parlando con il Korea Herald ha allontanato l'ipotesi in quanto qualora Samsung avesse avuto in programma l'inizio della commercializzazione del Galaxy Fold a luglio, avrebbe già organizzato un evento in grande stile.

Lo stesso rappresentante ha anche riferito che ad oggi non ci sono movimenti all'interno dell'azienda che lasciano presagire nulla di questo tipo, ma non è da escludere un annuncio e lancio di basso profilo, soprattutto dopo l'imbarazzo degli ultimi tempi che ha portato al primo rinvio.

Le motivazioni di questo nuovo possibile lancio ad oggi non sono note. Probabile però che Samsung si stia prendendo del tempo extra per migliorare il prodotto ed apportare i fix necessari per garantire un'esperienza utente ottimale a coloro che decideranno di acquistarlo.

La tecnologia indossabile è destinata a vedere la luce solo nei prossimi mesi, dal momento che qualche giorno fa anche Huawei ha rinviato il lancio del Mate X.