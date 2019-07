Questo nuovo robot sarà capace di esplorare gli ambienti extraterresti saltando

L'ESA (Agenzia Spaziale Europea) sta aiutando un gruppo di studenti di Zurigo a testare e sviluppare il loro robot per l'esplorazione spaziale. Chiamato SpaceBok, l'automa è progettato per funzionare su corpi a bassa gravità come la Luna o gli asteroidi usando una particolare tecnica: il salto.

I rover hanno i loro limiti, visto che ci sono alcuni luoghi che non riescono a raggiungere. Così, gli studenti si sono ispirati al movimento degli astronauti che sono andati sulla Luna. Il robot è in grado di saltellare, oltre che di spostarsi in maniera più classica, una caratteristica che hanno chiamato "camminata dinamica".

"Per gli ambienti di gravità inferiore della Luna, di Marte o degli asteroidi, saltare da terra si rivela essere un modo molto efficace per muoversi." ha dichiarato Hendrik Kolvenbach, a capo dell'ETH Zurich’s Robotic Systems Lab.

"Invece di camminare in modo statico, dove almeno tre gambe rimangono a terra in ogni momento, la camminata dinamica consente di effettuare fasi di volo complete durante le quali tutte le gambe rimangono sollevate da terra", ha detto Kolvenbach in un comunicato stampa.

Questa funzionalità per i robot deve essere progettata e integrata in modo meticoloso, proprio come un veicolo spaziale. Il team crede che il robot possa riuscire a saltare fino a 2 metri di altezza ma attualmente, in ambienti di gravità simulata, sono riusciti a raggiungere solo i 1.3 metri. Inoltre, questi salti permetteranno a SpaceBok anche di immagazzinare energia.

Teoricamente sugli asteroidi il robot potrebbe saltare anche più in alto di 2 metri e per periodi di tempo più lunghi, ma ciò richiede controlli più precisi. Nonostante i test stiano andando bene, SpaceBok dovrà effettuare delle prove su delle superfici irregolari in futuro, solo così il team potrà verificare le potenzialità della loro creazione.