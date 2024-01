Nuovo robot italiano è capace di allungarsi usando una tecnica fantascientifica

Quando pensiamo ai robot spesso ci viene in mente il classico stereotipo umanoide, frutto di decenni di letteratura fantascientifica e dei film tratti da Isaac Asimov.

La moderna ricerca robotica ha tuttavia dimostrato più volte di riuscire a produrre dei robot morfologicamente molto diversi dalle figure antropomorfe, come nel caso di una recente invenzione frutto della collaborazione fra un team di ingegneri italiani e francesi.

Pubblicato sulla prestigiosa rivista Science Robotics, il robot prodotto da Emanuele Del Dottore, Alessio Mondini e Barbara Mazzola - tutti ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia -, insieme a Nick Rowe, dell’Università di Montpellier, è tra i primi a essere capace di stampare nuove componenti e porzioni del proprio corpo, per accrescersi in lunghezza e migliorare la propria efficienza.

Molto simile a un grosso serpente gigante, questo robot è stato chiamato dai propri autori Filobot e dispone anche di una testa rotante, che nasconde la stampante 3D con cui produce nuovi "metameri" del suo corpo, in modo di allungarsi.

Filobot non è sicuramente il primo robot la cui progettazione è stata ispirata dalla natura, visto che altri ingegneri hanno già progettato diversi robot dalle forme animali, tra cui lo stranissimo cane robot ninja di fabbricazione russa. In ogni caso, a differenza di altri prodotti Filobot è il primo robot di grandi dimensioni in grado di replicare parti di sé stesso, per crescere in lunghezza. Una feature che potrebbe rivelarsi molto utile, anche nel campo della protezione della natura.

Gli autori di questa invenzione affermano che Filobot possa rivelarsi molto utile nel monitoraggio ambientale, come nell'interazione con contesti naturali non strutturati e di difficile accesso. Secondo le dichiarazioni presente nell'articolo, potrebbe anche essere utilizzato subito dopo una valanga, per raggiungere velocemente ed efficacemente le vittime sommerse dalla nave in poco tempo.

Seppur esteticamente poco attraente, Filobot potrebbe quindi rivelarsi molto utile e condurre al posto nostro determinate operazioni rischiose per la nostra specie. Nel caso in cui vogliate invece vedere un robot dalle forme più apprezzabili, potete sempre scegliere Raptor, un robot ispirato ai dinosauri che può correre ad una velocità superiore a quella di Usain Bolt.

Raptor ha meno funzionalità e applicazioni del suo cugino Filobot, ma è pur vero che l'occhio vuole la sua parte.