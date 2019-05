Il nuovo sensore di Comcast rileva quante volte vai in bagno

Comcast ha sviluppato un nuovo sensore che rileva quante volte una persona va in bagno, e quanto tempo ci impiega. Non si tratta di curiosità morbosa, ma di un modo per monitorare la salute di alcuni gruppi a rischio, come anziani e disabili.

Il numero di volte in cui una persona va in bagno, e per quanto tempo, sono informazioni che possono portare ad ipotesi concrete sulla salute di una persona. Eventuali anomali, potrebbero far pensare a patologie come il diabete, e non solo. Almeno all'inizio, il sensore della Comcast sarà indirizzato agli anziani e ai disabili, o ad altre specifiche categorie a rischio.

I sensori ambientali serviranno anche per monitorare altri fattori importanti nella valutazione della salute di una persona, ad esempio terranno anche conto di quanto tempo passa il paziente a letto.

Il device sviluppato da Comcast può anche effettuare chiamate d'emergenza semplicemente grazie ad un comando vocale. Una possibilità preziosissima per un anziano che vive da solo.

La CNBC ha riportato di aver parlato con una fonte interna, che sostiene che Comcast abbia già avviato un dialogo con diverse strutture sanitarie. L'idea è quella di montare i sensori nelle case dei pazienti dimessi, in modo da ridurre la necessità di fare avanti e indietro per controlli e terapie.

Se tutto procede come sperato, già alla fine del 2019 saranno fatti dei test pilota, per poi mettere in commercio il device entro il 2020. Il prezzo è ancora una incognita.

