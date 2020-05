Il nuovo Sky Q si avvicina al lancio: al via i test con gli abbonati, ecco le novità

In queste ore Sky sta ufficialmente dato il via ai test del nuovo aggiornamento software per Sky Q, di cui abbiamo avuto modo di parlare qualche settimana fa su queste pagine e che dovrebbe approdare prossimamente sui decoder dei tanti abbonati.

La pay tv sta inviando a coloro che hanno deciso di partecipare al programma beta una mail contenente le informazioni del caso.

"Abbiamo una bella notizia: sei stato selezionato per provare la nuova versione di Sky Q e condividere con noi i tuoi commenti e suggerimenti per renderla ancora migliore" si legge nella comunicazione, che invita coloro che sono stati selezionati a tenere "sotto controllo la tua casella di posta: ti ricontatteremo nelle prossime settimane per fornirti tutte le informazioni utili sul prodotto e le istruzioni necessarie per partecipare all’iniziativa".

Tra le novità del nuovo Sky Q dovrebbe figurare una nuova sezione dedicata ai contenuti in evidenza, ma andrà anche a migliorare l'accesso alle registrazioni e renderà più centrale il controllo della riproduzione con i comandi vocali, che è diventato sempre più popolare.

Sulla possibile data di lancio almeno al momento non sono emerse indicazioni, ma il via ai test pubblici lascia presagire un rilascio vicino. Come sempre vi terremo aggiornati su queste pagine con tutte le novità.