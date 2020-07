Il nuovo Sky Q è sempre più vicino: tante novità per l'interfaccia grafica

Sky sta continuando i test della nuova versione di Sky Q con gli abbonati selezionati, che stanno ricevendo in anteprima le informazioni sulla build che dovrebbe vedere la luce per il pubblico nei prossimi mesi.

Nell'ambito dell'iniziativa "una nuova versione software di Sky Q da creare insieme", gli abbonati extra selezionati potranno mettere le mani sulla nuova interfaccia widescreen che darà ancora più risalto ai programmi grazie al rimpicciolirsi del menù principale quando si accederà alle singole sezioni di Sky Q, e sulle nuove pagine "vetrina" che permetteranno di iniziare o riprendere la visione dei programmi in maniera ancora più intuitiva.

La distribuzione della beta partirà nelle prossime ore sui decoder degli utenti selezionati, che saranno aggiornati automaticamente alla versione Q120.002.15.00L.

Sempre a coloro che sono stati scelti, sarà chiesto di rispondere ad alcune domande per raccontare l'esperienza e fornire dei feedback.

Sky ha dato il via alla campagna di test per il nuovo Sky Q qualche mese fa, ai clienti Extra +6, ovvero coloro che hanno un abbonamento attivo da più di sei anni. Il trial si configura come un vero e proprio programma beta, e rappresenta una novità importante nell'ecosistema della pay tv, che punta sempre più su Sky Q come punto cardine della propria offerta.