Nuovo smartphone Samsung appare su Geekbench: i primi dettagli del Galaxy M04

A qualche giorno dai leak sulla fotocamera dei prossimi Galaxy A24, A34 e A54, direttamente tramite Geekbench scopriamo che c’è un altro smartphone entry-level firmato Samsung in fase di sviluppo: Samsung Galaxy M04 arriverà sul mercato prossimamente. Scopriamo quindi i primi dettagli tecnici ufficiali.

Come ripreso dai colleghi di SamMobile, il nuovo Samsung Galaxy M04 – di cui trovate un render in copertina alla notizia, fornito da OnLeaks e GizNext – ha il numero di modello SM-M045F e arriverà con almeno 3 GB di RAM e chipset MediaTek Helio G35, noto altrimenti con il nome in codice MT6765V/WB. Non si tratta di un SoC particolarmente performante, dato che i suoi otto core ARM Cortex-A53 si fermano a 2,3 GHz e operano come unico cluster. Si sa, dunque, che il dispositivo debutterà con Android 12.

I benchmark su Geekbench mostrano poi che Galaxy M04 arriva a 861 punti nei test single-core e 4.233 punti nel multi-core; in termini più concreti, non si tratterà di uno smartphone pensato per il gaming e si limiterà a far operare applicazioni social su base quotidiana senza troppi intoppi.

Nessuno tranne Samsung sa quando il Galaxy M04 diventerà ufficiale e, a dirla tutta, con ogni probabilità approderà nei negozi senza particolari annunci. Il focus della società è ora posto tutto sull’evento Unpacked 2022 fissato al 10 agosto 2022, durante il quale verranno presentati Samsung Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4.