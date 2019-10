Il nuovo spazzolino da denti con intelligenza artificiale di Oral-B

L'intelligenza artificiale va di moda, ultimamente sempre di più. E se da un lato questa è certamente una notizia positiva, in quanto concentriamo tempo e risorse per far progredire un campo dell'informatica che certamente rappresenterà il futuro, dall'altro ci sono oggetti che certamente non necessiterebbero di un aggiornamento IA... E invece.

Ad esempio, è il caso di "Oral-B GENIUS X con intelligenza artificiale", il tuo prossimo spazzolino elettrico con una bella dose di intelligenza artificiale. Il genio qua, è Oral-B, che afferma che il suo nuovo spazzolino elettrico da 220 dollari (circa 200 euro) sfrutterà i dati provenienti da appositi sensori all'interno della testina dello spazzolino, utilizzando il Bluetooth, per poter ottenere dall'IA consigli su come lavarsi i denti più efficacemente, tutto attraverso un'applicazione per smartphone. Finalmente è arrivato il futuro, formate una coda ordinata, non spingete, ce n'è uno per tutti.



L'azienda, attraverso un comunicato stampa, un po' sui generis, afferma di aver migliorato la tecnica di lavaggio dei denti "approfondendo la comprensione del comportamento dei consumatori in 60 paesi", una vera e propria ricerca scientifica sulla corretta metodologia, per evitare carie e infiammazioni. Poi continua, fierissima, "Oral-B ha creato un algoritmo di oltre 2.000 sessioni di spazzolamento per ottenere informazioni esclusive sui comportamenti di spazzolamento di tutto il mondo". Applausi, sipario.

Gli esperti di intelligenza artificiale preferiscono che non andiamo a vedere il nuovo film di Terminator, ma chissà cosa ne pensano degli spazzolini da denti. E voi, avete già ordinato il vostro?