Nel nuovo spot di Microsoft, Mac Book invita gli utenti ad acquistare il Surface Laptop 2

Prosegue la campagna pubblicitaria di Microsoft, che spesso negli ultimi tempi ha avuto come "vittima sacrificale" i MacBook di Apple. Anche quest'oggi il colosso di Redmond non si è smentito, e nell'ultimo spot ripropone ancora una volta l'eterna faida tra Mac e Pc.

Nello spot, che vi mostriamo in apertura, il protagonista è un utente di nome MacKenzie Book, che spiega perchè secondo la sua visione il Surface Laptop 2 è superiore al MacBook.

Per rendere il tutto più interessante e simpatico, il team di Microsoft ha abbreviato il nome del ragazzo, che è stato trasformato in Mac Book, un chiaro riferimento dalla linea di laptop del concorrente.

Il claim dell'intera pubblicità è "Mac Book says", che si conclude con la frase "Mac Book says get a Surface Laptop", che può essere letta sotto vari punti di vista.

La pratica di attaccare (seppur indirettamente) i concorrenti non è certo nuova e soprattutto negli Stati Uniti è una strategia pubblicitaria molto popolare. L'ultimo esempio, che ha visto coinvolta proprio Apple, ha avuto come protagonista Ikea, che ha preso in giro la società di Cupertino per il design del Mac Pro. La stessa casa della Mela aveva trollato Google con un cartellone pubblicitario nei pressi di Sidewalk Labs.