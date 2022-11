Nuovo stress test per Apple Watch Ultra: questa volta viene "torturato" lo schermo

La resistenza di Apple Watch Ultra sembra essere nettamente maggiore di quella di ogni altro smartwatch, visti anche il prezzo e l'utenza a cui è destinato il dispositivo. Oggi, però, un nuovo stress test di Apple Watch Ultra mostra i "muscoli" dello smartwatch in termini di durabilità.

A pubblicare lo stress test di Apple Watch Ultra è il "solito" JerryRigEverything, che stavolta ha voluto confrontare lo schermo in cristalli di zaffiro dello smartwatch top di gamma di Cupertino con quello dei prodotti della concorrenza. Tempo fa, comunque, lo stesso Jerry si era detto "preoccupato" per la riparabilità di Apple Watch Ultra, che non sembra essere delle migliori.

Accanto all'Apple Watch Ultra, Jerry ha testato un Galaxy Watch 5 di Samsung e un Garmin Fenix 7, per capire se effettivamente tutti e tre gli smartwatch fossero dotati di un vetro in cristalli di zaffiro, come stabilito dalle tre compagnie produttrici degli orologi. Sulla scala di durabilità di Moh, spiega lo YouTuber, lo zaffiro ha una durabilità simile a quella del diamante, raggiungendo un livello di durezza pari a 8 o 9 su 10, dove 10 è il punteggio di un diamante.

Apple, per la verità, dice di usare vetro di zaffiro fin dai tempi di iPhone 5, su cui il materiale era stato implementato per la copertura delle lenti della fotocamera. Tuttavia, in passato molti esperti hanno potuto verificare che quello di Cupertino è in realtà un materiale composito con una parte di zaffiro, e non zaffiro puro.

Apple Watch Ultra, invece, sembra essere composto da vero vetro con cristalli di zaffiro: l'orologio, infatti, subisce dei danni solo con punte pari al livello 8 della scala di Moh, mentre delle piccole scalfiture possono vedersi al livello 7. Lo stesso risultato è stato raggiunto anche dal Galaxy Watch 5 di Samsung e dal Garmin Fenix, che mostravano addirittura delle abrasioni meno evidenti ai livelli 6 e 7 della scala di Moh.