Un nuovo studio afferma che la Luna si sia creata con il magma della Terra

Un nuovo studio ha stabilito che la Luna potrebbe essersi formata dal magma della Terra, dopo che una roccia, dalle dimensioni di Marte, si è scontrata con una Terra appena nata.

Shun-ichiro Karato, un geofisico e geologo di Yale, in una simulazione, ha ricreato una giovane Terra di appena 50 milioni di anni, ricoperta da un oceano di magma. Qui è stato poi osservato cosa succede quando una roccia dalle dimensioni di Marte (chiamata Theia, un personaggio della mitologia greca) si scontra con il nostro pianeta.

Questo scontro avrebbe provocato un riscaldamento del magma e la successiva esplosione di quest'ultimo, schizzandolo in orbita. Da questo magma si sarebbe poi creata la Luna, spiegando così il motivo per cui il nostro satellite è composto da materiale terrestre.

"Nel nostro modello, circa l'80% della luna è fatto di materiali proto-terrestri", ha detto Karato, che ha condotto ricerche approfondite sulle proprietà chimiche del magma proto-terrestre. I modelli precedenti affermavano che la Luna fosse composta solo del 20% di materiale terrestre, cosa impossibile secondo il nuovo studio condotto da Karato.

Secondo Karato questo nuovo modello conferma le teorie precedenti su come si sia formata la Luna, senza la necessità di proporre condizioni di collisione non convenzionali, a cui i teorici hanno dovuto far affidamento fino ad ora.