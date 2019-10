Un nuovo studio analizza le frane del Pianeta Rosso

Marte è senza alcun dubbio il pianeta - dopo la Terra - più osservato dall'umanità. Per questo gli scienziati scoprono, quasi a cadenza settimanale, nuove informazioni sulle sue caratteristiche superficiali o sulla sua storia.

Proprio recentemente, un nuovo studio analizza dettagliate immagini tridimensionali (potete farvi un'idea in calce all'articolo) di una vasta frana di Marte che si estende su una superficie di oltre 55 chilometri. Tutto ciò, per capire l'origine dei solchi presenti sul pianeta.

I risultati, pubblicati oggi sulla rivista Nature Communications, mostrano che queste montagne potrebbero essersi formate ad alte velocità, fino a 360 chilometri all'ora, a causa degli strati sottostanti di rocce instabili e frammentate. Circa 400 milioni di anni fa.

Il ghiaccio, così come si pensava inizialmente, non è un prerequisito di queste strutture geologiche, che possono formarsi anche su superfici ruvide e rocciose. Le strutture infatti, mostrano gli stessi rapporti di quelli comunemente osservati negli esperimenti di fluidodinamica usando la sabbia.

"Anche se non escludiamo la presenza di ghiaccio, sappiamo che quest'ultimo non è necessario per formare i lunghi passaggi che abbiamo analizzato su Marte", afferma il co-autore dello studio, il Dr. Tom Mitchell dell'UCL Earth Sciences.

In futuro, diversi paesi hanno intenzione di inviare lander e rover per esplorare in prima persona l'arido mondo. Il Pianeta Rosso diventerà un luogo molto "affollato".