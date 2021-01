Un nuovo studio cerca di risolvere il misterioso 'Incidente del passo di Djatlov'

La notte del 2 febbraio 1959 nove escursionisti accampati nella parte settentrionale dei monti Urali morirono per cause rimaste sconosciute, questo avvenimento è stato chiamato "Incidente del passo di Djatlov". Inutile dire che, quando la scienza non riesce a dare una risposta, ci pensa la fantasia umana con numerose "teorie".

Dopo che il gruppo non riuscì ad arrivare a destinazione in tempo, una squadra di soccorso venne inviata a cercarli; qui i cercatori scoprirono per la prima volta la loro tenda sul pendio della montagna Kholat Saykhl. La loro tenda era stata tagliata dall'interno, come se gli escursionisti stessero fuggendo.

"Dopo mezzanotte accaduto qualcosa di inaspettato che ha costretto i membri della spedizione a tagliare improvvisamente la tenda dall'interno e fuggire verso una foresta, a più di 1 km di discesa, senza vestiti adeguati, a temperature estremamente basse (inferiori a -25 °C) e in presenza di forti venti indotti dal passaggio di un fronte freddo artico", spiegano i ricercatori in un nuovo studio condotto dallo scienziato Johan Gaume dell'EPFL in Svizzera.

I corpi vennero scoperti settimane e mesi dopo. "Sebbene l'ipotermia fosse la principale causa di morte, quattro escursionisti riportarono gravi lesioni al torace o al cranio, mentre due vennero trovati con occhi mancanti e uno senza lingua; alcuni erano quasi nudi e scalzi", continua il coautore dello studio, Alexander Puzrin, dell'ETH Zurigo riassume.

Ovviamente, queste strane lesioni hanno alimentato delle voci non puramente reali e molto fantasiose - lasciamo immaginare a voi quali. La colpa, così com'è stato affermato anche nel nuovo studio, potrebbe essere di una valanga, in particolare una "valanga a lastroni", un raro tipo di evento in cui una grande, solida, lastra di neve e ghiaccio si muovono insieme.

Se gli escursionisti avessero scavato una trincea nella neve per proteggere la loro tenda (così come potrete vedere dall'immagine in calce alla notizia), avrebbero potuto dare origine a una valanga a lastroni durante le notte. Delle simulazioni, inoltre, hanno mostrato che le lesioni trovate sui cadaveri delle vittime potrebbero essere state causate da questo evento.