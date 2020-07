Nuovo studio conferma: fu un asteroide a far estinguere i dinosauri

Circa 66 milioni di anni un evento di estinzione di massa annientò il 75% della vita sulla Terra, compresi tutti i grandi dinosauri. Il colpevole rimane nell'ombra, poiché gli esperti non possono essere sicuri al 100%. Tuttavia un nuovo studio indica che un asteroide potrebbe essere il sospettato principale, "scagionando" l'attività vulcanica.

"Mostriamo che l'asteroide ha causato un inverno a impatto per decenni e che questi effetti ambientali hanno decimato gli ambienti adatti per i dinosauri. Al contrario, gli effetti delle intense eruzioni vulcaniche non erano abbastanza forti da interrompere sostanzialmente gli ecosistemi globali", spiega Alessandro Chiarenza, del Dipartimento di Scienze della Terra e ingegneria all'Imperial College.

Per giungere a questa conclusione, i ricercatori hanno modellato il modo in cui il clima terrestre dovrebbe rispondere a due possibili cause di estinzione separate: vulcanismo e impatto con asteroidi. "Invece di usare solo la documentazione geologica per modellare l'effetto sul clima, abbiamo spinto questo approccio un passo avanti, aggiungendo una dimensione ecologica allo studio per rivelare come queste fluttuazioni climatiche hanno gravemente colpito gli ecosistemi", aggiunge Alex Farnsworth, climatologo dell'Università di Bristol.

Con questi modelli, il team ha scoperto che l'asteroide gigante che si schiantò sul nostro pianeta avrebbe rilasciato enormi quantità di gas e particelle nell'atmosfera terrestre, bloccando il Sole per numerosi anni. Questo effetto avrebbe creato una sorta di inverno semi-permanente sulla Terra, rendendo il pianeta invivibile per la maggior parte dei suoi abitanti.

Il team, inoltre, ha scoperto che l'attività vulcanica avrebbe potuto aiutare la vita a riprendersi nel tempo. I vulcani rilasciano grandi quantità di anidride carbonica che, poiché si tratta di un gas serra, si sarebbe accumulata nell'atmosfera e avrebbe riscaldato il pianeta. "Questo riscaldamento vulcanico indotto ha contribuito a migliorare la sopravvivenza e il recupero degli animali e delle piante che si estinsero", aggiunge infine Chiarenza.