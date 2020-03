Nuovo studio sul Coronavirus: 'Per ogni caso scoperto, ce ne sono 5-10 non individuati'

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science nella giornata di ieri e condotto dall'Imperial College di Londra in collaborazione con la Columbia University di New York fornisce nuove importanti informazioni sulla trasmissibilità del nuovo Coronavirus.

Secondo quanto affermato dagli scienziati, per ogni caso confermato di Coronavirus, ce ne potrebbero essere tra 5 e 10 non individuati, in quanto questi ultimi solitamente sviluppano sintomi più leggeri che, però, rendono il virus meno contagioso. Tuttavia, non devono essere presi sottogamba in quanto sono responsabili di quasi l'80% dei nuovi casi d'infezione.

Il coordinatore Jeffrey Shaman, alla luce di tale ricerca sostiene che "se in una nazione come gli Stati Uniti si confermano 3.500 casi di Coronavirus, potenzialmente potrebbero essercene 35.000 in totale", e lo stesso vale anche per gli altri paesi occidentali che, soprattutto in Europa, stanno combattendo con questa pericolosa pandemia.

Per giungere a tale conclusione i ricercatori hanno analizzato i dati cinesi pubblicati dal Governo tra il mese di Dicembre e Gennaio, ben prima che il presidente Xi Jinping implementasse le misure di quarantena collettiva ed i controlli a tappeto sul territorio della provincia di Hubei, dove si è sviluppato il virus. In questo lasso di tempo, secondo l'Imperial College, sarebbe stato riconosciuto solo un caso su sette, mentre gli altri sei no.

Sostanzialmente quindi i ricercatori sono d'accordo con quanto affermato dall'OMS, ovvero che è necessario effettuare più tamponi, per riconoscere anche coloro che hanno sintomi lievi e quindi di isolarli per frenare la diffusione.